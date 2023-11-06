وقال اشتيه، إن "في غزة شلال من الدماء يسيل"، وأضاف متسائلا عن موعد تحرك العالم لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

وقال اشتيه إن الوضع في غزة فاق قدرة الإنسان على التحمل، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة عاجلة للطعام والماء والكهرباء والدواء.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "تحرك دولي فوري لوقف العدوان على غزة"، مشددا على أن الفلسطينيين لن يسمحوا لمخططات إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف اشتيه "أعلنت حكومة الاحتلال أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً، هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، ونحن لن نقبل بهذا الفصل".

ودعا اشتيه الأمم المتحدة لإلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي تضامنا مع أطفال غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن سقوط 9770 مواطنا فلسطينيا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى 24808 جريح، و2660 مفقود بينهم 1270 طفلا.