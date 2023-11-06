أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً نادراً أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وبإدخال مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال مسؤولو 18 منظمة تابعة للأمم المتحدة، في بيان "يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم، ويُحرم من الوصول إلى الحاجيات الضرورية، ويُقصَف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة".

وشدد المسؤولون على أن هذا أمر غير مقبول.

كما دعا مسؤولو الوكالات الأممية حماس إلى "إطلاق سراح الرهائن".

في الأثناء، أكّدت وكالةُ الأنباءِ الفلسطينية، مقتلَ وإصابةَ العشرات بقصف جويّ إسرائيلي لمخيم المغازي وسَطَ قطاع غزة.

كاميرا سكاي نيوز عربية زارت مكانَ الغارة حيثُ تتواصل عمليات البحث عن الناجين والمفقودين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن سقوط 9770 مواطنا فلسطينيا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وارتفع عدد الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ قرابة شهر إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودا، بينهم 1270 طفلا.