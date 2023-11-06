وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت أن الغارات، تزامنا مع قصف بالمدفعية، استهدفت مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.