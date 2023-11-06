ونُقل عن كوليت قوله "شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية... على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

ولم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ويتهم الجيش السوري المسلحين، الذين يقول إنهم متطرفون، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، وينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.