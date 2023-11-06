ووفقا للبيان الذي نشره المجلس الأحد:

* الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام سيقتصر على الصلوات والطقوس الكنسية.

* جميع تقدمات الكنائس ليوم الأحد المقبل 2023/11/12 سيكون ريعها لصالح قطاع غزة وأهله بحسب الأصول والمعمول به، وحثت الجميع للمبادرة بالتبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس للغرض ذاته.

* من بين الأنشطة التي كان من المقرر إقامتها: البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية)، احتراما للضحايا البريئة في غزة وعموم فلسطين.

* واستنكر المجلس "بأقسى العبارات وأشدها ما ترتكبه إسرائيل من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الدولية".

* وثمّن البيان "كل الجهود الأردنية الدؤوبة غير المنقطعة لإخراس صوت الحرب، كما نحيي كافة المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة".