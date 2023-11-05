وأضافت في بيان أن ذلك يرجع إلى "تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".

كشف شبكة من أنفاق حماس

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه كشف عن شبكة من أنفاق حماس ومراكز القيادة وقاذفات صواريخ تحت المستشفيات في شمال قطاع غزة.

وقال الأميرال دانيال هاغاري ، كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل، للصحفيين: "حماس تستغل بشكل منهجي المستشفيات ضمن آلة الحرب الخاصة بها".

وتنفي حماس ذلك واتهمت إسرائيل بنشر الأكاذيب.

وعرض هاغاري مقاطع مصورة وصورا وتسجيلات صوتية قال إنها تظهر استراتيجية حماس في استخدام المستشفيات غطاء ومنع المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وأضاف أن أكثر من 800 صاروخ أُطلقت من غزة على إسرائيل خلال الحرب سقطت داخل القطاع، مما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة تصريحات هاغاري.