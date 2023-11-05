وأضاف أردعي في منشور على منصة "إكس": "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خوض المعارك وجها لوجه وتوجه الطائرات لتدمير بنى تحتية إرهابية منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، ومواقع استطلاع ومقرات قيادة عملياتية تابعة لحماس".

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة من جهة الشمال، ويعتقد محللون أن إسرائيل تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتفاع عدد القتلى والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 9500، وأكثر من 23 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

كما أضافت المصادر ارتفاع عدد القتلى في الضفة الغربية إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.

يأتي هذا في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.