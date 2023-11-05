وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسؤول الذي يدعى أفينوعم أمونة، قائد لواء الحرمون، استخدم سلطته للانتقام من جندي الاحتياط".

في وقت سابق من هذا العام، التقى إمونة بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتحقق من خيار تعيينه رئيسا للحرس الوطني، الذي كان الوزير يخطط لتشكيله.

وتقول القناة 12 الإسرائيلية إن أمونة انتهك قواعد الجيش من خلال عقد الاجتماع.

وانتقد جندي الاحتياط آنذاك أمونة بسبب اللقاء.

وعندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، تم استدعاء الجندي إلى الجبهة الشمالية وبقي هناك حتى الأسبوع الماضي، حيث أمر أمونة بإيقافه عن العمل على الفور.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.