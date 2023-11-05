ووفق "القسام"، فإن عملية تدمير الآليتين الإسرائيليتين تمت في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت، ليلة الأحد، بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شابان، ليلة الأحد، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف قوات إسرائيلية مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل الخليل الشمالي.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة أثناء مرورها من المكان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي.