ووفقما أشار بيان صادر عن "حزب الله"، فإن عملية الاستهداف الأخيرة حققت إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وأوضح البيان، أن قوات "حزب الله" نفذت يوم السبت، 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر الأحد: "هاجمت طائرات حربية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية، بعد رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل، ولم يتم رصد أي سقوط في أراضينا".

وأضاف هاغاري: "تم رصد إطلاق نار مضاد للدبابات باتجاه منطقة المطلة دون وقوع إصابات".

واستمر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله على الحدود مع لبنان، السبت، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطير حرفا.

وأفادت مصادرنا أن صفارات الإنذار دوت في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، السبت: "رصدت خلال الساعة الماضية عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يقصف الجيش الإسرائيلي حاليا أهدافا لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".