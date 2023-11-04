وقالت متحدثة باسم الشرطة في المكان لوكالة فرانس برس: "نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500. لكن آخرين ما زالوا يصلون".

وساد الهدوء مع بداية التجمع. وحضرت عائلات كثيرة مع أولادها، ورفعت لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الإبادة" و"وقف إطلاق النار"، وفق مراسلي فرانس برس.

ووضع متظاهرون كثر الكوفية الفلسطينية. وتجمع المتظاهرون في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين "حرروا فلسطين".

ونظمت التظاهرة بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار "الدفاع عن الحقوق الأساسية الديمقراطية: حرية التعبير أيضا للفلسطينيين".

وتوقع المنظمون مشاركة نحو ألفي شخص، لكن قوات الأمن قدرت ان العدد قد يصل إلى 10 آلاف، ونشرت نحو 1400 شرطي لمواكبة التحرك الذي من المقرر ان ينتهي قرابة الساعة 18:00 ت غ.

وفرضت الشرطة قيودا صارمة، مؤكدة أن أي "إنكار لحق إسرائيل في الوجود أو الادلاء بمواقف معادية للسامية، تحض على الكراهية وتشيد بالعنف والإرهاب" يستدعي ملاحقات جنائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا مواجهات عنيفة أحيانا بين المشاركين فيها وقوات الأمن.