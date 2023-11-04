عقد وزراء خارجية الأردن ومصر وأميركا مؤتمرا صحفيا، السبت، في ظل استضافة العاصمة الأردنية عمان لاجتماع "عمان – غزة" بهدف بحث وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.