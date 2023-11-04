وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية، صرح خلال اجتماع في عمّان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "تواصل القصف يضاعف الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن".

كما شدد على "ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية" إلى غزة.

وتلعب قطر مع دول أخرى دورا في الوساطة الهادفة إلى احتواء الصراع المتفاقم، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتزهم حماس.