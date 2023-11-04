وأضاف أبو سلمية، وهو أيضا مسؤول في وزارة الصحة في غزة "هناك 15 شهيدا والعدد مرشح للزيادة".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان: "أصيب ما يزيد عن 54 آخرون بجروح جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة".

وجاء في بيان سابق لوزارة الداخلية التابعة لحماس أن غارة نفذها الجيش الإسرائيلي هي التي أصابت المدرسة، ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.

وتعرض المخيم لقصف يومي الثلاثاء والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه أسفر عن 195 قتيلا و777 مصابا و120 مفقودا.

واستخدمت إسرائيل قنبلتين على الأقل تزن الواحدة منهما ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام)، خلال قصفها مخيم جباليا في قطاع غزة، الثلاثاء، حسبما كشف تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتعد هذه القنبلة ثاني أكبر قنبلة في ترسانة إسرائيل، حسب الصحيفة الأميركية.

وقالت إسرائيل إنها كانت تستهدف "قائدا ومقاتلا" من حماس، فضلا عن شبكة الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها الحركة.