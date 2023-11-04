وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة "إكس": "سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح لكم بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجِهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَّدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".

وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع في جنوب غزة مما أدى إلى نشر الخوف بين النازحين من تعرضهم للخطر هناك مثلما كان الحال في منازلهم بالشمال.

وفي تصريحات سابقة للجيش الإسرائيلي قال: "أينما يلوح هدف لحماس سيضربه الجيش الإسرائيلي من أجل إحباط القدرات الإرهابية للحركة، مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير المتورطين"، في إشارة إلى أي مكان غزة دون التقيد بالشمال أو الجنوب.