وأضاف لصحفيين في عمّان، أن "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في المستودعات بغزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".

وأشار إلى أن ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفا و400 ألف في شمال القطاع.

وقبل أيام، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من "فوضى"، بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع للحصول على الطحين والمؤن.

وقالت "الأونروا" إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة للحصول على مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".

وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.