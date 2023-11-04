وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على طول شارع الرشيد، مقابل منطقة تل الهوا في قطاع غزة.

وأكدت مصار محلية أن القصف الإسرائيلي أحرق مراكب صيد كانت على ساحل رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام أن منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة تعرض لقصف إسرائيلي، علما أن هنية خارج القطاع حاليا.

وقالت المصادر إن مسيّرة إسرائيلية قصفت منزل هنية بصاروخ، في مخيم الشاطئ بغزة، ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوما بريا محدودا جنوبي قطاع غزة خلال الليل، بهدف "رسم خرائط للمباني وتطهير المنطقة من العبوات الناسفة المزروعة".

وقال الجيش إنه "خلال العملية واجه خلية تابعة لحماس خرجت من أحد الأنفاق"، مؤكدا "قصف المسلحين وقتلهم".

وركز الجيش هجومه البري في شمال غزة، لكنه نفذ أيضا عمليات توغل محدودة جنوبي القطاع بهدف "إعداد المنطقة للمراحل المستقبلية من الحرب".