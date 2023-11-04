وجاء في بيان لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس 20 قتيلا وعشرات الجرحى" تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة على أثر استهداف مباشر لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة أن ضربة إسرائيلية استهدفت الجمعة سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى في مدينة غزة أوقعت 13 قتيلا، بعدما أكّدت إسرائيل استهداف السيارة قائلة إنها كانت "تستخدم من جانب خلية إرهابية تابعة لحماس".

من جهة أخرى، جدد الطيران الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى الى سقوط قتلة وجرحى بينهم نساء وأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن الطيران نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما استهدف طيران إسرائيلي منازل المواطنين في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة.

وجدد الطيران قصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج.