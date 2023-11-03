وبحسب البيان، يعقد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة".

وأوضح المتحدث إن الوزراء العرب سيؤكدون خلال الاجتماع الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، كما يبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.