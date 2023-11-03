وقال أبو عمر، مساء الجمعة، إن عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة الذين عبروا، تخطى 1000 شخص، بينما عبر نحو 150 جريحا ومرافقوهم.

وأوضح أن إحصائية الأيام الثلاثة الماضية منذ فتح المعبر للجرحى والأجانب جاءت كالتالي:

يوم الأربعاء شهد عبور 50 جريحا و26 مرافقا لهم، و345 أجنبيا.

الخميس شهد عبور 21 جريحا و21 مرافقا لهم، و342 أجنبيا.

الجمعة شهد عبور 16 جريحا و15 مرافقا، و355 أجنبيا.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية المصرية كانت قد أعلنت أن السلطات في مصر تبذل جهودها لتسهيل إجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة.

وفي سياق إدخال المساعدات نوه أبو عمر إلى أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى غزة منذ إعادة فتح المعبر حتى الآن تخطى 350 شاحنة، تحمل غذاء ومياه للشرب وأدوية، ولم يتم السماح بعبور شاحنات الوقود حتى الآن.

يأتي ذلك فيما لا تزال هناك المئات من شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح في الجانب المصري تنتظر الدخول لقطاع غزة، وتضم شاحنات ضمن قافلة مساعدات مصرية وأخرى دولية وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء".