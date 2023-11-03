وفي نهاية خطاب مطول ترقبته الأوساط السياسية والشعبية في لبنان وإسرائيل، وتناول وجهة نظر حزب الله في جولة الصراع الدائرة حاليا، أكد الأمين العام لحزب الله أن "المقاومة لن تكتفي بالعمليات الدائرة حاليا على الحدود اللبنانية"، لكنه في ذات الوقت ابتعد عن إعلان فتح الجبهة اللبنانية في الصراع الدائر.

ويعتقد مراقبون وسياسيون في تل أبيب، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن خطاب نصر الله لم يثر قلقًا سواءً على المستوى الرسمي أو الشعبي في إسرائيل، خاصة مع عدم الإعلان عن دخوله في حرب شاملة مع الجيش الإسرائيلي، بما كان يُهدد بتفاقم الأوضاع بصورة أكبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردًا على خطاب الأمين العام لحزب الله إن "أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله".

وجاء خطاب نصر الله ليزيل العديد من المخاوف في الداخل اللبناني أيضًا، من فتح جبهة حرب مع إسرائيل في هذا الوقت العصيب الذي يعانيه الشعب اللبناني المنقسم سياسيا والرازح تحت ظروف معيشية اقتصادية صعبة.

دعم رمزي

وبشأن الموقف الإسرائيلي من خطاب الأمين العام لحزب الله، تحدث عضو الكنيست الإسرائيلي السابق والمحاضر في جامعة بن غوريون، يوسي يونا، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول إن حديث "نصر الله" وضع حدودًا للتصعيد مع إسرائيل، وكلماته كانت بمثابة "أمر رمزي" لإظار التضامن مع الشعب الفلسطيني بدون أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وحدد "يونا" تداعيات خطاب نصر الله في الداخل الإسرائيلي في عدد من النقاط: