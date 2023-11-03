وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، إن الاعتداءات التي تهدد الحياة ومعاداة السامية والتحريض تزايدت بشكل ملحوظ في الكثير من البلدان منذ أن شنت إسرائيل حملتها على غزة.

وأصدرت إسرائيل الاثنين "تحذيرا على أعلى مستوى من السفر"لمنطقة داغستان الروسية بعد أن اقتحم المئات، معظمهم من الشبان،مبنى صالة المطار والمدرج بحثا عن اليهود الذين وصلوا لتوهم على متن رحلة جوية من تل أبيب.

وأثار القصف الإسرائيلي لغزة جوا وبرا وبحرا احتجاجات مناهضة لإسرائيل في أوروبا والشرق الأوسط.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9227 شخصا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل حملتها ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص في أدمى يوم في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما.