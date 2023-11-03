وفال مكتب الاعلام الحكومي لحماس "استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب".

وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة".

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس "شاهدت خمس جثث تم نقلها الى داخل المشرحة في المستشفى".

وبحسب شهود عيان، وقع القصف على شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه عبر الساحل.

ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق صحته، نحو عشر جثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تقرير لوزارة الصحة في قطاع غزة أفاد بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية على قافلة سيارات إسعاف.