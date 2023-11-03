وفي نهاية خطاب مطول ترقبته الأوساط السياسية والشعبية في لبنان وإسرائيل، وتناول وجهة نظر حزب الله في جولة الصراع الدائرة حاليا، أكد الأمين العام لحزب الله إن "المقاومة لن تكتفي بالعمليات الدائرة حاليا على الحدود اللبنانية"، لكنه في ذات الوقت ابتعد عن إعلان فتح الجبهة اللبنانية في الصراع الدائر.

وذكر نصر الله إن أهداف حزب الله الحالية هي وقف الحرب على غزة وانتصار حركة حماس، قائلا إن انتصارها هو انتصار الشعب الفلسطيني وكل دول الجوار.

وجاء خطاب نصر الله ليزيل العديد من المخاوف في الداخل اللبناني من فتح جبهة حرب مع إسرائيل في هذا الوقت العصيب الذي يعانيه الشعب اللبناني المنقسم سياسيا والرازح تحت ظروف معيشية اقتصادية صعبة.

وقال زعيم حزب الله إن ما تقوم به الجماعة المتحالفة مع إيران ضد إسرائيل على الحدود اللبنانية قد يبدو متواضعا لكنه "كبير جدا".

وأضاف نصر الله في خطاب أذاعه التلفزيون إن حزب الله يقوم بالتصعيد يوما بعد يوم مما يجبر إسرائيل على إبقاء قواتها بالقرب من الحدود اللبنانية بدلا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وحذر نصر الله إسرائيل من شن هجوم استباقي على لبنان، قائلا إنها سيكون أكبر خطأ في تاريخ إسرائيل.

كما حذر الولايات المتحدة من أن "حزب الله قد استعد وأعد العدة للبوارج الأميركية المتواجدة في البحر المتوسط".