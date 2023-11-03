وأكد نصر الله، إنه لم يكن على علم بعملية حركة حماس، وعلم بها مثل الجميع في العالم، بشكل مفاجئ.

وقال نصر الله: "اكتشفنا هجوم حماس السبت (7 أكتوبر) مثلنا مثلكم".

وأضاف إن حزب الله "انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بسرعة كبيرة، بعد عملية طوفان الأقصى".

وقال نصر الله إن عملية "طوفان الأقصى" لم يكن لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي، وإنها ستترك آثارها على إسرائيل حاضرا ومستقبلا.

كما شدد على إننا بعد الأحداث الأخيرة، ندخل مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل.