بدأ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا متلفزا، من المتوقع أن يحدد بوصلة الحزب خلال الصراع الجاري في غزة وفي ظل توترات متزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
الأمين العام لحزب الله اللبناني:
- السرعة الأميركية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل الكيان.
- عملية طوفان الأقصى أثبتت أن إسرائيل ضعيفة وأوهن من بيت العنكبوت.
- إسرائيل طلبت من أميركا أموالا وأسلحة منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.
- هجوم حماس في 7 أكتوبر يستحق التضحية.
- كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان المستعمر ويفتح كل الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين أمام العالم.
- حزب الله لم يكن يعلم بهجوم حماس في 7 أكتوبر.
- السرية الملطقة هي ما ضمن نجاح عملية طوفان الأقصى، و الإخفاء لم يزعجنا أو يزعج حركات المقاومة الأخرى ولم يكن له أي تأثير على أي قرار يتخده فريق في محور المقاومة.
- عملية طوفان الأقصى هي عملية جهادية عظيمة وقرارها وتنفيذها كان فلسطينيا مئة بالمئة.
- إيران تدعم حركات المقاومة في المنطقة لكنها لا تمارس أي وصاية على قراراتها أو قادتها.
- إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر مهما فعلت.
- أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة.
- معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة.
- لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة.
- المعركة في غزة هي معركة كاملة الشرعية.
- التحية للسواعد العراقية واليمنية بعد المشاركة في حرب غزة.
- آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
- الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
- أكثر من مليوني انسنان يعشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا.
- الأسرى والأقصى والحصار كانت سببا وراء هجوم حماس.