بدأ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا متلفزا، من المتوقع أن يحدد بوصلة الحزب خلال الصراع الجاري في غزة وفي ظل توترات متزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.