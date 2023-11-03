بدأ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا متلفزا، من المتوقع أن يحدد بوصلة الحزب خلال الصراع الجاري في غزة وفي ظل توترات متزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
الأمين العام لحزب الله اللبناني:
- تطور الأمور في الجبهة الشمالية مرتبط بمسار وتطور الأحداث في غزة وسلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان وأحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنيين وهذا سيعيدنا إلى قاعدة المدني مقابل المدني".
- ما يحدث على الحدود اللبنانية "لن يتم الاكتفاء به على أية حال".
- ما يجري على جبهتنا اللبنانية هو غير مسبوق في تاريخ الكيان منذ 1948، ومنذ أن كان هناك مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان، لم يحصل أن تتعرض كل المواقع العسكرية الإسرائيلية من البحر إلى تلال كفر شوبا إلى عمليات مركزة تستهدف الدبابات والآليات والمسيرات والجنود وتمركزاتها الفنية وبمختلف الأسلحة.
- المقاومة الإسلامية في لبنان منذ 8 أكتوبر تقوم بمعركة حقيقية مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان سواء في 2000 أو 2006".
- الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات الإسرائيلية التي كانت ستسخر للهجوم على غزة.
- ثلث قوات إسرائيل البرية متواجد عند الحدود اللبنانية ونصف القوات البحرية وربع القوات الجوية وما يقارب نصف الدفاع الصاروخي والقريب من الثلث من القوات اللوجستية موجه باتجاه جبهة لبنان.
- نزوح عشرات الآلاف من سكان المستعمرات.
- العمليات في مزارع شبعا اللبنانية أوجدت حالة من الزعر والقلق لدى إسرائيل وأميركا من تصعيد أو حرب كاملة أو أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة.
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أشيد بقرار الفصائل العراقية استهداف المصالح الأميركية في العراق وسوريا.
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الهجوم البري الإسرائيلي في غزة عملية محدودة ونهاية المعركة ستكون انتصار غزة.
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إسرائيل لم تحقق أي إنجاز في غزة بعد شهر من الغارات.
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العالم سيكتشف أن أغلب المستوطنين الذين ماتوا في غلاف غزة قتلتهم القوات الإسرائيلية.
- السرعة الأميركية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل الكيان.
- عملية طوفان الأقصى أثبتت أن إسرائيل ضعيفة وأوهن من بيت العنكبوت.
- إسرائيل طلبت من أميركا أموالا وأسلحة منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.
- هجوم حماس في 7 أكتوبر يستحق التضحية.
- كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان المستعمر ويفتح كل الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين أمام العالم.
- حزب الله لم يكن يعلم بهجوم حماس في 7 أكتوبر.
- السرية الملطقة هي ما ضمن نجاح عملية طوفان الأقصى، و الإخفاء لم يزعجنا أو يزعج حركات المقاومة الأخرى ولم يكن له أي تأثير على أي قرار يتخده فريق في محور المقاومة.
- عملية طوفان الأقصى هي عملية جهادية عظيمة وقرارها وتنفيذها كان فلسطينيا مئة بالمئة.
- إيران تدعم حركات المقاومة في المنطقة لكنها لا تمارس أي وصاية على قراراتها أو قادتها.
- إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر مهما فعلت.
- أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة.
- معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة.
- لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة.
- المعركة في غزة هي معركة كاملة الشرعية.
- التحية للسواعد العراقية واليمنية بعد المشاركة في حرب غزة.
- آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
- الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
- أكثر من مليوني انسنان يعشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا.
- الأسرى والأقصى والحصار كانت سببا وراء هجوم حماس.