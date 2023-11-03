وكتب حمزة يوسف عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نشعر بارتياح لأن والدي ناديا (النقلة) تمكنا من مغادرة غزة".

وأعرب عن شكره كل الذين بعثوا برسائل الدعم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي الوقت ذاته، أكد أن "أفكارنا مع أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة ولا يزالون يعانون في غزة. سنواصل رفع أصواتنا من أجل السلام".

وقال رئيس الوزراء الأسكتلندي إن والدي زوجته تمكنا من دخول معبر رفح بين قطاع غزة ومصر صباح الجمعة.

واعتبر أن الأسابيع الأربعة الأخيرة كانت "كابوسا مستمرا للعائلة".

وجدد دعوته "لكل الأطراف للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممر إنساني، بما يسمح بتدفق المساعدات والمواد الأساسية بما في ذلك الوقود، حتى تصل السكان الذين يعانون من العقوبات الجماعية منذ وقت طويل، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وكانت الدفعة الأولى من حملة جوازات السفر الأجنبية والجرحى قد غادرت غزة عبر معبر رفح في الأول من نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن ظل المعبر مغلقا بشكل تام لنحو شهر تقريبا.

ونشرت والدة نادية رسالة مؤثرة في خضم الحرب، تحدثت فيها معاناة الفلسطينيين في غزة من جراء القتال.

وكان والدا نادية النقلة قد وصلا إلى غزة في زيارة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.