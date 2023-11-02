وقال حزب الله، المدعوم من إيران، في بيان إن عناصره استهدفوا في وقت واحد عند الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي 19 موقعا عسكريا إسرائيليا "بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة".

وأضاف أن مسلحيه حققوا إصابات مباشرة في المواقع الإسرائيلية.

لكن لم يصدر حتى الآن أي بيان إسرائيل بهذا الشأن.

وتمتد المواقع المستهدفة من رأس الناقورة غربا على شاطئ البحر المتوسط إلى حتى مزارع شبعا شرقا.

وبالتزامن مع ذلك، قال حزب الله إنه شن هجوم بمسيرتين على موقع "زبدين" في مزارع شبعا.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب الطائرات المسيرة في الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

هجوم حماس الصاروخي

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، قد أطلقت 12 صاروخا على بلدة كريات شمونا في وقت سابق اليوم.

وأدى القصف إلى إصابة شخصين واشتعال النيران في مركبات ومبان.

القصف الإسرائيلي الأعنف

وردت إسرائيل بقصف مدفعي كثيف على طوال الحدود مع لبنان.

وأفاد مراسلنا بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي غير مسبوق على كل القطاعات الحدودية جنوبي لبنان.

اشتباكات محسوبة

ومنذ أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية بين حزب الله وإسرائيل.

وشاركت فصائل فلسطينية أحيانا في إطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان.

لكن وتيرة الاشتباكات ظلت محدودة، واستهدفت في كثير من الأحيان الأبراج العسكرية ومعدات التجسس، كما قال حزب الله في بياناته.

ويخشى لبنانيون أن يؤدي هذا التصعيد إلى دخول لبنان في دائرة الحرب.

وتقول حكومة تصريف الأعمال في لبنان إنها تسعى لتجنيب البلاد حربا تبو وشيكة.