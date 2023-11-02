وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نجل مراقب دولة إسرائيل، متنياهو إنغلمان، أصيب خلال الاشتباكات التي يخوضعها الجيش في غزة.

ونشرت الإذاعة الخبر على حسابها الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ولم تضف أي تفاصيل أخرى.

ومراقب الدولة يترأس المؤسسة المركزية للرقابة في إسرائيل، ووظيفتها فحص أداء مؤسسات البلاد، ويجري اختيارالمراقب من قبل أعضاء الكنيست (البرلمان).

ولهذا المنصب أهمية كبيرة في إسرائيل، حتى بات يوصف بأنه "سلطة رابعة" في البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الخميس ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية الهجوم البري قبل يومين إلى 19.

ومنذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم مباغت شنته حركة حماس، قتل 334 جنديا إسرائيليا.