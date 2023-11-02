في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، قال وزير الإعلام في دولة الفاتيكان باولو روفيني، إن بابا الفاتيكان لطالما قال إن الحرب ليست هي الحل، في أي نزاع أو صراع، وأي حل يجب أن يكون عبر السلام، لأن الكثير من الناس يموتون، وبطبيعة الحال هناك معاناة كبيرة.

وأشار روفيني خلال حديثه مع سكاي نيوز عربية: