أكد وزير الإعلام في دولة الفاتيكان أن البابا فرنسيس يدعو لتطبيق حل الدولتين، ويطالب بوقف إطلاق النار.
في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، قال وزير الإعلام في دولة الفاتيكان باولو روفيني، إن بابا الفاتيكان لطالما قال إن الحرب ليست هي الحل، في أي نزاع أو صراع، وأي حل يجب أن يكون عبر السلام، لأن الكثير من الناس يموتون، وبطبيعة الحال هناك معاناة كبيرة.
وأشار روفيني خلال حديثه مع سكاي نيوز عربية:
- البابا يريد أن تبذل جهود تدعم أي حل سلمي.
- رسالة البابا هي أن يكون هناك تطبيق لحل الدولتين والعيش بسلام بين الشعبين.
- البابا يطالب بوقف إطلاق النار، وإيجاد طريقة لإيجاد حل عادل، ووضع يتعايش فيه الناس معا بسلم، وبتطبيق مبادئ الاتفاقات الإبراهيمية.
- الأطراف المعنية هي التي يجب أن تأخذ المبادرة.
- يجب أن نوجد حلا عادلا دون الحرب، وهذا ما حاولنا أن نوصله للأطراف المعنية، كل الجهود يجب أن تتظافر إلى جانب الفاتيكان.
- بابا الفاتيكان قال إنه يجب إعادة الحديث حول "وضع خاص" للقدس، وأن يكون هناك احترام لكل الاتفاقات التي وقعت، وأن تنخرط الأطراف الفاعلة في محادثات من أجل حل الدولتين.