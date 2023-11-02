وأضاف أشرف القدرة أن القتلى بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.

وكان عدد من قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، عندما نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على غلاف غزة، 8796 شخصا، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنها تلقت 2060 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، ارتفاعا من 2030 بلاغا حتى أمس الأربعاء، وكان من بينهم 1120 طفلا.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 70 من موظفيها في قطاع غزة قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد عمليات القصف على غزة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي أقر بإلقاء 10000 قنبلة منذ بداية العدوان، والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة على قطاع غزة تتجاوز 25000 طن؛ ما يعني نحو 70 طن لكل كيلومتر مربع من قطاع غزة.