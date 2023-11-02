وقال مصدر طبي مصري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سيارات الإسعاف المصرية تقف حالياً في الجانب الآخر من معبر رفح باتجاه قطاع غزة؛ انتظارًا لوصول سيارات الإسعاف الفلسطينية التي تقل عددًا من المصابين، تمهيدًا لنقلهم إلى السيارات المصرية ومن ثم العودة مجددًا إلى مصر.

وأوضح المصدر الذي يشارك في تنفيذ خطة نقل المصابين الفلسطينيين من الجانب المصري، أنه تم نقل 46 مصابًا فلسطينياً يوم الأربعاء إلى مستشفى العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، على أن يجري نقل 35 مصابًا اليوم؛ استكمالًا لدخول الدفعة الأولى من المصابين التي تُقدر بـ 81 جريحا فلسطينيا، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأشار إلى اصطفاف 40 سيارة إسعاف مصرية أخرى أمام معبر رفح؛ ضمن خطة نقل المصابين.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة المصرية، التنسيق لاستقبال 81 جريحا فلسطينيا من غزة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، في المستشفيات المصرية.

وقال مُسعف مصري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بين المصابين الفلسطينيين أطفال ونساء حالتهم حرجة.

وأفاد المسؤول المصري بأنه تم رفع حالة الاستعداد وتجهيز مستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين الفلسطينيين، وخاصة "العريش وبئر العبد والشيخ زويد".

خطة مصرية وتقييم للحالات

وسبق أن أصدر وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، عددًا من القرارات بالتزامن مع استقبال المصابين الفلسطينيين، شملت:

رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلاً عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات المصرية.

مراجعة منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

التأمين الكامل لكافة المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات الصحية وعلى رأسها هيئة الإسعاف المصرية، حيث جرى تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.

التنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال اللذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.

وأكد المسؤول الصحي أن فريقاً طبياً يجري تقييما لحالة المصابين القادمين من غزة، قبل توزيعهم على المستشفيات المناسبة لحالتهم الصحية، على أن تكون الأولوية للمستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء وخاصة مستشفيي العريش والشيخ زويد التي يجري فيها الاستعداد على قدم وساق لاستقبال المصابين.

وأوضح أن هناك خطة موضوعة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات 8 محافظات مصرية؛ استعداداً لوصول مزيد من المصابين من القطاع خلال الأيام المقبلة.

ويعيش قطاع غزة الذي يضم قرابة 2.5 مليون نسمة، أزمة إنسانية فادحة، بعدما فرضت القوات الإسرائيلية حصارا شمل "منع المياه والغذاء والوقود"، في الوقت الذي تتدفق المساعدات المحدودة عبر معبر رفح البري.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ، الأربعاء، إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع المحاصر إلى مصر عن طريق معبر رفح.