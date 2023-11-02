وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية أن جنديا إسرائيليا في الثلاثنيات من عمره تعرض لإطلاق نار قرب قرية بيت ليد بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة الجندي الإسرائيلي بجروح خطيرة، وانقلاب مركبته على جانب الطريق.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل الجندي متأثرا بجروحه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أطلق عملية مطاردة بحثا عن منفذي الهجوم.

وبالفعل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق مجاورة لموقع إطلاق النار.

وقالت إنه جرى اقتحام قرى: بيت ليد وسفارين وعنبتا، كما جرى نصب حواجز في المنطقة.

وهذا ثاني جندي إسرائيلي يُقتل في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

في المقابل، قتل الجيش الإسرائيلي قتل 341 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام، 133 منهم قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي.

واليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 57 فلسطينيا في الضفة الغربية".