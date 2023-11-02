وذكرت "واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "وجّها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، عبد الله الربيعة، "أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني".

وبيّن أن "المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".