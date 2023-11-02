وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الفتى أيهم الشافعي (14 عاما) توفي متأثر بجروح أصيب بها إثر إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة البيرة في رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت أن ثلاثة شبان آخرين أصيبوا خلال الاقتحام، الذي بدأ بتسلل قوات خاصة تعرف بـ"المستعربين" إلى المدينة، قبل أن تدخلها دوريات عسكرية.

وفي شمال الضفة المحتلة، قتل الجيش الإسرائيلي الشاب قصي قرعان (19 عاما)، وأصاب آخرين بعدما اقتحم مدينة قلقيلية.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل 340 فلسطينيا في الضفة منذ بداية العام، 132 منهم قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي، اليوم الذي اندلعت فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إثر شن الأخيرة هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وفجر الخميس، 65 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم سيدتان.

وتركزت الاعتقالات في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل.

وذكر النادي أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 1900 فلسطيني في الضفة.

ويعتبر النادي هذه الاعتقالات تهدف إلى "تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين".