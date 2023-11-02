وخلال الأيام الثلاثة الأولى وحتى الآن، يتركز القتال في شمال قطاع غزة، وفي جنوب مدينة غزة، في خطوة تهدف إلى فصل المدينة عن جنوبي القطاع الفقير والمحاصر.

وبموازاة القتال على الأرض، تواصل الطائرات الحربية والبوارج الإسرائيلية قصف غزة.

وتشرح الخرائط التالية مواقع القتال الرئيسية في قطاع غزة، وهي تعتمد على صور من الأقمار الاصطناعية ولقطات من داخل القطاع وفيديوهات نشرها الجيش الإسرائيلي.

5 مواقع في الشمال

تظهر الفيديوهات التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الأخير أنه يتمركز في 5 مواقع شمال غزة.

وكانت إسرائيل قالت إن جيشها بدأ التوغل المتكرر في شمال غزة الأسبوع الماضي، حيث يخرج الجنود منه قبل شروق الشمس وذلك قبل الإعلان عن بدء الهجوم البري الكبير، الاثنين.

ورغم أن جيش إسرائيل يواظب على نشر فيديوهات لعمليات قواته في غزة، لكنه نادرا ما يحدد موقعها، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويظهر فيديو آخر، نشر في 28 أكتوبر الماضي، عند مقارنته بصور من الأقمار الاصطناعية، أن دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تعبر السياج شمال قطاع غزة.

وتبين اللقطات الآليات الإسرائيلية تتوغل فوق الرمال والحقول من جهة الشاطئ الغربي.

وفي اليوم نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي مشهدا تظهر فيه قواته فوق الرمال وفي الخلفية يظهر البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا في منطقة السيافا.

ونشرت حركة حماس لقطات فيديو، ليل الأربعاء الخميس، لهجوم على قوات إسرائيلية كانت تتمركز قرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وعند مقارنة هذه الصور بأخرى جمعتها الأقمار الاصطناعية تظهر أنها لا تبعد كثيرا عن الشريط الحدودي.

وفي 31 أكتوبر الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر توغل دباباته في مدينة بيت حانون.

وفي اللقطات، يطلق عدد من قوات المشاة النيران على أهداف، وتمر دبابات وجرافات بين أحياء المدينة.

وتم التعرف على الموقع عبر المقارنة بين مأذنة المسجد المدمرة جزئيا وعمود الكهرباء الذي يقع خلفها في صور الأقمار الاصطناعية.

جنوب مدينة غزة

ويظهر الفيديو الأول لعملية توغل بري في غزة ونشر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، قافلة من الدبابات العسكرية الإسرائيلية تنفذ "هجوما ضيقا" في جنوبي قطاع غزة.

وجرى التعرف على المكان عبر المقارنة بين شكل السياج الفاصل وشكل الحقول.

وفي 30 أكتوبر، أظهرت لقطات فيديو أن الجيش الإسرائيلي توغل جنوب مدينة غزة، وتحديدا عند شارع صلاح الدين.

ونشر مصور صحفي لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة على سيارة مدنية كان سائقها يهم بالعودة بعدما لاحظ وجود الدبابة.

ووصلت القوات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة بعدما تقدمت في منطقة جحر الديك الفارغة المحاذية للحدود مع إسرائيل.

والخميس، قالت فصائل فلسطينية إنها خاضت معارك مع قوات إسرائيلية توغلت شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.