وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح".

وأشار خيرت إلى أن عدد المواطنين الأجانب المقرر إجلاؤهم "حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".

الجدير بالذكر أن أمس الأربعاء شهد خروج أول مجموعة من الأجانب والحاملين للجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح، طالبا عدم الكشف عن هويته "عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم" الأربعاء.

وكانت أستراليا أعلنت اليوم الخميس عن خروج 20 أستراليا من قطاع غزة، ضمن المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفقا لما ذكره تيم واتس، مساعد وزيرة الخارجية الأسترالية.

وغادر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب القطاع إلى مصر أمس الأربعاء.

وقال واتس إنه لا يزال هناك 65 أستراليا في غزة وإن الحكومة طالبتهم، باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، حول خطط الإجلاء من غزة، إنها تنسق في الوقت الحالي مع أطراف مختلفة لمساعدة المواطنين الصينيين على مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لسلامة المواطنين الصينيين في غزة وتتواصل معهم لتقديم المساعدة.