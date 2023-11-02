يوجد في قطاع غزة 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين أنشئت عقب نكبة فلسطين عام 1948 يسكنها ثلثا سكان غزة المقدر عددهم بمليونين و300 ألف نسمة.

تتزايد أعداد مخيمات اللاجئين في قطاع غزة نظرا لظروف الحرب التي يتعرض لها القطاع على فترات مختلفة، فما التفاصيل؟

مخيم رفح

مخيم رفح الذي تأسس عام 1949، ويقع إلى الجنوب من غزة بالقرب من الحدود المصرية ويقطنه حالياً حوالي 130 ألف لاجئ.

مخيم جباليا

يقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية جباليا

أقيم 1948

يعد أكبر مخيمات اللاجئين في القطاع

مخيم الشاطئ

ثالث أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، وواحداً من أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان وهو "مخيم الشاطئ" الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة غزة ويقطنه نحو 100 ألف لاجئ مسجلين لدى الأونروا.

مخيم خان يونس

يقع شمال مدينة رفح وإلى الغرب من مدينة خان يونس التي تعد مركزا تجاريا رئيسيا.

تم إنشاؤه 1948.

يبلغ عدد سكانه ما يقرب 89 ألف لاجئ.

مخيم النصيرات

تم إنشاؤه عام 1948

يقع وسط قطاع غزة

مخيم النصيرات يعاني معظم سكانه من الفقر المدقع، وتعتمد نسبة كبيرة من سكانه على برامج المساعدات النقدية والغذائية التي تقدمها الأونروا.

مخيم البريج

وفيما يتعلق بمخيم البريج تم إنشاء في خمسينيات القرن الماضي لاستضافة اللاجئين الذين كانوا يقيمون في ثكنات الجيش البريطاني والخيام، ومعظم سكانه من المدن الواقعة شرق قطاع غزة، ويسكنه الآن حوالي 46 ألف لاجئ.

مخيم المغازي

يقع وسط القطاع إلى الجنوب من مخيم البريج

تأسس عام 1949، وهو واحد من أصغر المخيمات في غزة، من حيث الحجم وعدد السكان.

مخيم دير البلح

أما مخيم دير البلح وهو أصغر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ويتميز بقلة المساحة واكتظاظه بالسكان، وتأسس عام 1948.

تم بناء مساكنه من الطوب الطيني للاجئين واستبدلت لاحقاً بمساكن ‘سمنتية.

يبلغ عدد سكانه حاليا ما يزيد عن 26 ألف لاجئ

أغلب هذه المخيمات تشهد اليوم أعنف قصف إسرائيلي منذ بدء الحرب.