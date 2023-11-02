وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يعلن فيها حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، وسط تصاعد الاشتباكات عبر الحدود بالتزامن مع قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه أسقطوا المسيرة فوق قريتين على الجانب اللبناني من الحدود، وأضاف أن الصاروخ "أصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه إحدى مسيراته، وفقا لرويترز.

وقال في بيان "ردا على ذلك، ضرب الجيش الخلية الإرهابية التي أطلقت الصاروخ وموقع الإطلاق"، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء الإطلاق.

وتابع في البيان أنه "لم تلحق أي أضرار بالمسيرة".

ولم يقدم أي من الطرفين ما يدعم روايته، كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة أي من الروايتين.