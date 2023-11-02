قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل.
وتعهد المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع بمواصلة تنفيذ الجماعة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بسبب التصعيد في غزة.
وكالات - أبوظبي
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل.
وتعهد المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع بمواصلة تنفيذ الجماعة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بسبب التصعيد في غزة.
وتعهد المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع بمواصلة تنفيذ الجماعة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بسبب التصعيد في غزة.