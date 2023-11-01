وقالت الخارجية البريطانية إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة، وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.

وأضافت أن فرقا بريطانية موجودة على الأرض لتقديم المساعدة.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبور اليوم (الأربعاء) بأنه "خطوة أولى هائلة الأهمية".

وكتب "نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمانبقاء المعبر مفتوحا حتى يتمكن جميع المواطنين البريطانيين من بلوغبر الأمان في الأيام المقبلة".