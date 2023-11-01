وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "عدد الجرحى (الفلسطينيين) الذين عبروا حتى الساعة الرابعة والنصف (بالتوقيت المحلي) بلغ 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف ،كما عبرت ست حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية".

وأضاف المسؤول أنه "سيتم فتح معبر رفح غدا (الخميس) لاستكمال دخول الأجانب".

وزير خارجية إيطاليا يغرد

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر حسابه على موقع إكس "تحدثت مع أول أربعة إيطاليين غادروا قطاع غزة"، مشيرا إلى الرعايا الأجانب الذين عبروا معبر رفح.

وتابع: "إنهم متعبون، لكنهم في حالة جيدة .. نواصل العمل لإخراج الآخرين".

وبحسب بيانات البلدان المختلفة، يعيش مواطنو 44 دولة أجنبية في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، إضافة إلى العاملين بـ28 وكالة ومنظمة دولية غير حكومية.

وبدأ الأجانب وحاملو الجنسيات المزدوجة العبور بعدما وصلت سيارات إسعاف تحمل جرحى فلسطينيين.

نقل الجرحى

ورصد مصورو وكالة "فرانس برس" على الجانب الفلسطيني عبور 40 سيارة إسعاف تحمل كل واحدة جريحين على الأقل بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، حيث تم تحويل 11 مصابا إلى مستشفى العريش العام، و 5 مصابين إلى مستشفى بئر العبد"، بمحافظة شمال سيناء.

كما تم "توقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم أربعة آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية لا تتوفر في قطاع غزة.

وأضاف: "نأمل أن يتمكنوا من المغادرة في الأيام المقبلة لأنهم بحاجة إلى تدخلات جراحية .. يجب أن ننقذ حياتهم".