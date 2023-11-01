وكتب بايدن بموقع إكس: "نتوقع أن نرى آخرين يغادرون في الأيام المقبلة".

ويأتي تأكيد بايدن بعد ساعات من تقرير وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من معبر رفح لم تتضمن أي أميركي.

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع.

وكانت الإدارة الأميركية قد قالت إن هناك نحو 700 أميركي في قطاع غزة من مزدوجي الجنسية، لكنها لا تعرف عدد الراغبين بالمغادرة.