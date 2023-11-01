وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية، نقلا عن مصادر، قائلة إنه من المتوقع مغادرة مجموعة من الأميركيين غزة غدا الخميس.

ونقلت عن ثلاثة دبلوماسيين أن الخارجية الأميركية بعثت برسائل إلكترونية إلى مواطنين أميركيين في غزة، جاء فيها أن عمليات مغادرة محدودة من غزة قد ستبدأ هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه من المتوقع مغادرتهم على دفعات خلال هذا الأسبوع دون تحديد العدد.

وكانت مصر فتحت معبر رفح في وقت سابق الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع.

وكان الأمر فقط من نصيب حملة الجوازات الأجنبية وجرحى القصف الإسرائيلي.

واستقبلت مصر أيضا نحو 80 جريحا فلسطينيا.

وكانت الإدارة الأميركية قد قالت إن هناك نحو 700 أميركي في قطاع غزة من مزدوجي الجنسية، لكنها لا تعرف عدد الراغبين بالمغادرة.