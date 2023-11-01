وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة:

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8796 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 22219 جريحا.

من بين القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة 3648 طفلا و2290 امرأة.

الوزارة تلقت 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن، من بينهم 1120 طفلا.

قتل 132 عنصرا من الكوادر الطبية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

خرج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

وأوضحت أن عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود بلغ 16 مستشفى من أصل 35.