ونفذ مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، مصنع "200 الحربي" المصري، المستشفى الميداني الجديد المؤهل للفرز والتعامل مع الحالات الطارئة للمصابين.

فرق طب طوارئ

وحسب مصادر حكومية، تحدثت لموقع "سكاي نيوز عربية"؛ فإن المستشفى تقع في ساحة مستشفى الشيخ زويد المركزي، على بُعد قرابة 30 كيلو مترًا من معبر رفح البري، والمجهزة لاستقبال الحالات الخطرة بعد عبورها للجانب المصري خلال دقائق معدودة.

وتوضح المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ـ كونها غير مصرح لها بالحديث في وسائل الإعلام ـ أن المستشفى الميداني، مزود بنخبة من الأطباء المتخصصين في "طب الطوارئ"، مثل تخصصات طب وجراحة العظام، والحروق، فضلاً عن الأجهزة والمستلزمات اللازمة لها.

دعم الأشقاء

وحسب تصريحات لوزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد صلاح الدين؛ فإن الوزارة بدأت العمل على دراسة تصنيع مستشفى ميداني متنقلة حال الطوارئ قبل عدة أشهر، في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتعميق المنتج المحلي.

ويوضح الوزير المصري، في تصريحات صحفية له أنه "تم إنشاء المستشفى الميداني لدعم المصابين بالأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق، مزودة بالإمكانيات التي تحتاجها لمثل تلك الاستخدامات".

وكشف المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي المصري والمتحدث باسم الوزارة، محمد عيد بكر، لموقع «سكاي نيوز عربية»، تفاصيل تصنيع المستشفى الميداني الجديدة:

استغلت وزارة الإنتاج الحربي القدرات التصنيعية المتطورة لديها بمصنع 200 الحربي، في تصنيع المستشفيات الميدانية.

تم تصنيع المستشفى الميداني بسيناء وفق متطلبات وزارة الصحة لتوزيع أماكن المنشآت والاحتياجات الطبية داخلها.

طوعت وزارة الإنتاج الحربي قدراتها التصنيعية في تحويل الحديد والصلب، لتكون غرف ميدانية سهلة الفك والتركيب.

قادرون على تنفيذ المستشفيات الميدانية في حالات الطوارئ، في أسرع وقت ممكن حسب طلب الجهات المختصة.

زودنا المستشفى الميداني بأحدث الأجهزة الطبية للقدرة على سرعة تشخيص حالات الطوارئ، والتوجيه السليم لها.

توجد توجيهات من الرئيس السيسي، بتطويع كافة القدرات لدعم الشعب الفلسطيني.

إمكانيات المستشفى الميداني:

وتضم المستشفى الميداني المصري في سيناء:

- 3 غرف استقبال لفرز المرضى،

- 4 غرف لإقامة المرضى وتشخيصهم سعة كل منها 5 أسرّة

- غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة.

- معمل تحاليل

- خيمتان لاستراحة المرضى

احتياجات المستشفيات الميدانية

ويوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي أن مصنع 200 الحربي جاهز لإنتاج أي احتياجات طارئة من المستشفيات الميدانية، لاستخدامها في مختلف الظروف، دعمًا للأشقاء في غزة، أو غيرها من الحالات المرضية، والطوارئ.

وأضاف أن مصر احتاجت تجهيز مستشفيات ميدانية في أعقاب أزمة كورونا المستجد حال الحاجة لها، ما دفع وزارة الإنتاج الحربي للعمل على توطين تصنيعها، كونها إحدى كبرى الجهات التصنيعية في مصر.

وشدد على استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتوفير أى كميات قد تطلب منها من المستشفيات الميدانية للدول العربية والإفريقية وباقي دول العالم حال الحاجة.