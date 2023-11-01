وصرّح هاليفا: "الاستخبارات العسكرية تحت قيادتي فشلت في مهمتها الأهم، وهي التحذير من اندلاع حرب".

وحمل هاليفا نفسه المسؤولية وقال: "وكمن يقف على رأس الاستخبارات العسكرية فأنا اتحمل المسؤولية، كما قلت في اليوم الأول للحرب".

وجاءت تصريحات هاليفا خلال حفل تخريج عدد من ضباط الاستخبارات، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس".

وقال هاليفا: "نحن نواجه أعداء في الشمال والشرق أيضا ومن القريب والبعيد، وجنود الاستخبارات العسكرية يشاركون في المعركة بالدفاع والهجوم".

وأضاف: "حرب فرضت علينا ولم نخترها، لكنها ليست حرب وجود، فمستقبل دولة اسرائيل ليس محل تهديد، لكن مع ذلك هي حرب حول شكل وجودنا هنا".

وأردف: "وأقول لكل الذين يخدمون في الاستخبارات العسكرية ركزوا في مهاكم ولا تفكروا بشيء آخر وأنا أقف وراءكم وأدعمكم".

بنية الاستخبارات في إسرائيل

لدى إسرائيل ثلاثة أجهزة استخبارات تضطلع كل منها بمهام محددة:

الموساد: هو جهاز المخابرات الخارجي الذي يدير عمليات خارج الحدود.

الشاباك: جهاز الأمن العام الذي يتولى قضايا الأمن الداخلي وملاحقة أنشطة الفصائل الفلسطينية بالضفة وغزة، وحماية الشخصيات السياسية.

شعبة الاسختبارات العسكرية "أمان": المهمة الرئيسية لها هي تقديم تحذيرت أمينة يوميا وأثناء الحرب لحماية إسرائيل ورصد التهديدات بشأن اندلاع حرب أو هجمات.

قادة إسرائيليون اعترفوا بالفشل أمام حماس