ونشرت الخارجية الأردنية بيانا على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بيانا بهذا الشأن.

وقالت الخارجية الأردنية: "حرصا من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى #الجمهورية_اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوازرة، سفيان القضاة، أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكدا حرص الوزارة على سلامة الجميع.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

وكانت الخارجية الكويتية دعت في أواخر أكتوبر الماضي مواطنيها إلى التواصل معها، لتسجيل بياناتهم، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.

وبعد اندلاع الحرب إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان.

وطلبت دول عربية وغربية من مواطنيها مغادرة لبنان، مع استمرار الاشتباكات على الحدود الجنوبية لهذه البلاد مع إسرائيل منذ ثلاثة أسابيع، وخشية من تطور الأمر إلى حرب واسعة النطاق.