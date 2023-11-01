وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر مصرية بعبور سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر المصري معبر رفح صباح اليوم لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مدينة العريش.

وأضاف مراسلنا أن 70 شاحنة تحمل المساعدات الطبية والغذائية دخلت للقطاع اليوم.

وقال مسؤول طبي بمدينة العريش لوكالة الصحافة الفرنسية إن فرقا طبية ستتواجد عند المعبر لفحص الحالات القادمة من غزة فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها.

خروج الأجانب من القطاع

من ناحية ثانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تركز بشدة على فتح معبر رفح لمغادرة المواطنين الأميركيين من القطاع.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تركز بشدة على فتح معبر رفح أمام الأميركيين والأجانب لمغادرة قطاع غزة.

وأضاف ميلر أن واشنطن حققت تقدما جيدا في هذا الصدد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات صحفية، أنه يأمل في البناء على هذا التقدم المحرز لإخراج المواطنين الأميركيين من غزة.